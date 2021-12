Fantasia de "Ebola Sexy" para Halloween causa polêmica

Na corrida para oferecer as melhores opções de fantasia para o Halloween, comemorado no dia 31 de outubro, uma empresa norte-americana criou o figurino "Ebola Sexy".

Os interessados devem desembolsar cerca de R$ 150 para adquirir a fantasia, que é uma alusão aos uniformes médicos para o tratamento dos pacientes infectados.

A criação causou polêmica nas redes sociais e recebeu diferentes críticas. "Por que trabalhamos tão duro para te salvar quando você trata as enfermeiras como objetos sexuais?", escreveu uma internauta.

Mas a fantasia foi defendida pelo presidente da empresa BrandsOnSale, Johnathan Weeks, em entrevista ao site The Atlantic. "Você pode encontrar em qualquer site uma máscara de zumbi para crianças de 8 anos, com cortes e cicatrizes na face. É o Halloween, é um só dia. Se as pessoas levarem isso a sério é porque elas não sabem o que é o Halloween".

adblock ativo