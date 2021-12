Famosos comemoram liberação de casamento homossexual nos EUA

Os Estados Unidos legalizaram o casamento homossexual em todo o território do país. A decisão foi tomada pela Suprema Corte nesta sexta-feira, 26, e recebeu elogios de celebridades norte-americanas e de outras nacionalidades em redes sociais.

A cantora Madonna foi uma das artistas que se manifestaram no Instagram. Na rede social, ela postou foto de pessoas segurando bandeiras coloridas, símbolo do movimento LGBTT, em frente ao edifício da Suprema Corte dos Estados Unidos, acompanhada da frase "finalmente e até que enfim. A revolução do amor começou".

Outra artista que publicou em rede social, no Twitter, o apoio à decisão foi a atriz Olivia Wilde, que fez parte do elenco da série de TV "Dr. House", entre 2007 e 2011. Nascida em Nova Iorque, ela disse que está "orgulhosa de ser americana hoje".

A criadora e escritora da série Harry Potter J.K. Rowling afirmou que este é um dia importante para os direitos dos homossexuais. "Uau. Outro dia histórico para o casamento igualitário", afirmou a escritora britânica.

Ricky Martin, cantor porto-riquenho, também fez declaração no Twitter aprovando a decisão. "A Suprema Corte dos Estados Unidos acaba de anunciar que o amor é para todos! Igualdade matrimonial para toda a nação e seus territórios".

No Brasil, as cantoras Valesca Popozuda e Preta Gil escreveram em suas redes sociais sobre a decisão histórica. "Um sentimento de que vale a pena lutar, que o Amor sempre vença !! Dia Histórico para a Humanidade e que assim a gente possa caminhar rumo à igualdade , costurando um nova História !!", disse Preta.

Já Valesca utilizou o Instagram para comemorar. "Nós estamos meeeeega feliz por toda a comunidade LGBT norte-americana. Agora o casamento entre pessoas do mesmo sexo é um direito em TODOS os Estados Unidos. Yay!", pulibcou.

Veja abaixo as publicações das celebridades:

Finally And at Last! The Revolution Of Love has Begun! ❤️❤️❤️❤️❤️#livingforlove ❤️#rebelheartsunite Uma foto publicada por Madonna (@madonna) em Jun 26, 2015 às 9:23 PDT

👏👏👏👏💍💍💍💍💍💍😍😍😍😍🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈❤️💙💚💛💜 PROUD to be American today. — olivia wilde (@oliviawilde) 26 junho 2015

La Corte Suprema de los EEUU acaba de anunciar q el amor es para todos! Igualdad matrimonial para toda la nación y sus territorios. — Ricky Martin (@ricky_martin) 26 junho 2015

Que notícia boa!! #LoveWins ❤️ #Repost @papelpop ・・・ Nós estamos meeeeega feliz por toda a comunidade LGBT norte-americana. Agora o casamento entre pessoas do mesmo sexo é um direito em TODOS os Estados Unidos. Yay! 👨‍❤️‍👨👬👩‍❤️‍👩👭❤️💖👏👏👏 Uma foto publicada por Valesca Popozuda (@valescapopozudaoficial) em Jun 26, 2015 às 8:48 PDT







Um sentimento de que vale a pena lutar, que o Amor sempre vença !! Dia Histórico para a Humanidade e que assim a gente possa caminhar rumo à igualdade , costurando um nova História !! #feliz Posted by Preta Gil on Sexta, 26 de junho de 2015

