A família Holderness, da cidade de Raleigh, na Carolina do Norte, nos EUA, inventou um jeito novo de cartão de Natal. Fez um vídeo que já se tornou viral chamado "2013, #pijamasdenatal".

Com a música "Miami, de de Will Smith, "Pijamas de Natal" inclui tudo que um cartão de Natal padrão contém - como as realizações individuais de cada membro da família , incluindoa nova empresa de marketing da mãe e do pai.

O pai, Penn, trabalha como âncora para a emissora WNCN e a mãe, Kim, já trabalhou na indústria do entretenimento. É uma peça de publicidade, mas agradou aos internautas.

Além de viral, o vídeo teve destaca no programa Good Morning America e Fox and Friends. Os pijamas de Natal chegaram lá.

Família veste pijamas para o Natal e bomba na web

