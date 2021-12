Família real divulga fotos de batizado de princesa Charlotte

O Palácio de Kensington divulgou nesta quinta-feira, 9, no Instagram, imagens do batizado de Charlotte Elizabeth Diana. A cerimônia aconteceu no último domingo, 5, na Igreja de St. Mary Madgdalene, na Inglaterra.

As fotos foram tiradas pelo peruano Mario Testino, de 60 anos, fotógrafo queridinho da princesa Diana. Ele também registrou o noivado de William e Kate em 2012.

As imagens foram feitas em Sandringham, propriedade rural onde William e Kate estão vivendo. Nas fotos, Charlotte aparece nos braços da duquesa de Cambridge e o príncipe William carrega George.



<GALERIA ID=20200/>

adblock ativo