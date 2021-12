Família real compartilha fotos inéditas para comemorar Dia dos Pais no Reino Unido

Diferentemente do Brasil, em que o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto, em outros locais como a Inglaterra, a celebração é festejada no terceiro domingo do mês de junho. Com isso, a Família Real utilizou o perfil oficial nas redes sociais neste domingo, 20, para homenagear os pais e, principalmente, o Rei George VI, príncipe Charles e príncipe Philip, com fotos inéditas.

O perfil “The Royal Family” publicou uma foto em preto e branco, no qual aparece a rainha Elizabeth ao lado de seu pai, o rei George VI, e o marido dela, príncipe Philip. O príncipe Charles também está na fotografia, que foi tirada em 1951, em Balmoral.

“Para todos os pais em todos os lugares, desejamos a vocês um Dia dos Pais muito especial”, diz a legenda da publicação. O duque e da duquesa de Cambridge também fizeram uma homenagem, com um vídeo com a montagem de algumas fotos da família, desejando feliz dia dos pais.

