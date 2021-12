Família presta homenagem nos cinco anos de morte de Jean Charles

Patricia da Silva Armani, prima de Jean Charles de Menezes, acendeu uma vela em um altar montado em memória do brasileiro morto a tiros pela polícia britânica no metrô de Londres ao ser confundido com um terrorista suicida. Nesta quinta-feira, 22 de julho, são completados cinco anos da tragédia. Para prestar homenagens a Jean Charles, foi feita uma vigília no acesso à estação de metrô de Stockwell.

Prima acende vela em homenagem a Jean Charles

Carta é deixada no local onde foi montado o altar em homenagem ao brasileiro

