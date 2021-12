Família ganha R$ 32 mil de indenização após não achar neve em viagem

Uma família do Distrito Federal queria esquiar nos Alpes italianos, mas a viagem dos sonhos não foi como eles planejavam, porque as montanhas estavam sem um floco de neve sequer. Decepcionados, eles processaram a agência de turismo e conseguiram uma indenização de quase R$ 32 mil.

O valor é para ressarcir metade do custo do pacote e R$ 16 mil por danos morais. A família queria um valor maior, de R$ 138.567,33, mas a Justiça negou esse montante.

No processo, a família informou que chegou a entrar em contato com o resort para verificar se o volume de neve estava abaixo do normal, o que foi negado pela empresa. Contudo, eles não encontraram nenhuma pista apta para praticar esqui.

