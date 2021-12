Família espera liberação de corpo de baiano morto na Espanha

A família do baiano Odycleidson Moraes do Nascimento, conhecido como Kekeo, de 22 anos, assassinado no apartamento onde morava na cidade de Blanes, em Girona, na Espanha, no última dia 5, ainda aguarda decisão da justiça espanhola para trazer o corpo ao Brasil.

A mãe do jovem, Maria Cristina Moraes, 44, está no país há uma semana para tentar a liberação do corpo, e espera receber auxílio financeiro para fazer o traslado, o que deve ficar em torno de R$ 21 mil.

O jovem, que estava há quatro anos na Espanha, foi morto a facadas por um filipino, que confessou o crime à polícia. Odycleidson foi assassinado na casa que pertence a um padre espanhol, com quem morava.

Segundo a família da vítima, o religioso foi quem levou Odycleidson para a Espanha. Eles se conheceram em Salvador. O padre teria oferecido emprego ao jovem no país. O baiano, no entanto, estava de forma ilegal na Espanha e ainda tentava conseguir o visto.

O filipino também teria sido levado para o país pelo padre, há 18 anos. À polícia, o suspeito de matar o baiano informou que teria cometido o crime após Odycleidson ter dito que seus familiares participavam de orgias na casa do padre. O caso é investigado pelo bispado de Girona.

