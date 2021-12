Família de deputada armada em foto de Natal gera críticas

Uma deputada dos Estados Unidos reuniu a família para tirar uma foto de Natal. Seria apenas mais um cartão de fim de ano, se a maioria dos membros da família da congressista Michele Fiore não estivesse armada. Até um menino, que aparenta ter uns seis anos, porta uma arma. A exceção é apenas para as três crianças de colo.

A foto, que foi publicada na página do Facebook da parlamentar, repercutiu nas redes sociais. "Michele Fiore mostra do que se trata o Natal: armamentos. Que Rei Mago trouxe a Uzi?", disse uma internauta. "O problema com a América? Está nesse cartão", disse outro. "Cartão de Natal da parlamentar Michele Fiore. Este é o problema da cultura de armas no país", complementou outro.

Após as críticas, ela disse que "cabe aos americanos defenderem a América" e alegou que sua "família é de americanos normais". Fiore é candidata às próximas eleições estaduais. Ela defende o direito de posse de armas por particulares.

adblock ativo