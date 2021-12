Família de baiano que sumiu oferece 10 mil euros por pista

Um mês depois do desaparecimento do jovem brasileiro Victor da Silva na cidade de Zaragoza, no leste da Espanha, sua família oferece 10 mil euros a quem der uma pista "confiável" sobre seu paradeiro.

Victor da Silva, de 19 anos, nasceu na Bahia, mas, quando criança, por volta dos 5 ou 6 anos, foi para São Paulo. Ele é filho único e, desde os 8 anos, mora com a família em Zaragoza, onde frequenta a universidade.

Em 31 de dezembro, ele decidiu ir a uma festa de Ano Novo e não voltou para casa. Sua família descarta taxativamente que sua ausência seja voluntária, mas desde então não se sabe nada sobre ele.

As buscas se concentram na cidade e nos arredores tanto por parte da polícia como de seus familiares e amigos de universidade, mas sem resultados.

Thais Silva, prima de Victor, anunciou publicamente que a família do brasileiro dará 10 mil euros a quem der uma "pista confiável" sobre o paradeiro do jovem.

"Em casa ninguém está preparado para nada", disse, quando perguntada se a família acredita que Victor pode aparecer algum dia por conta própria. No entanto, "esteja onde estiver", querem encontrá-lo, saber "onde está" e "o que aconteceu", explicou Thais.

Apenas um policial disse tê-lo visto na manhã de Ano Novo em Zaragoza, mas desde então não se sabe mais nada sobre o rapaz.

Cedido por uma empresa, um "drone" (aeronave não tripulada) chegou a ser usado nas buscas.

Também estão sendo analisados traços de sangue encontrados em um campo e que foram comparados com o DNA da família de Víctor, mas por enquanto os resultados não foram divulgados, afirmou à Agência Efe outra parente do rapaz, Selma da Silva.

As autoridades não descartam nenhuma hipótese, apesar de, segundo fontes da polícia, ser apontada como causa mais provável a possibilidade de ele ter sofrido um acidente.

