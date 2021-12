Facebook sai do ar por cerca de 30 minutos; rede social já voltou

A rede social Facebook saiu do ar por volta das 16h desta segunda-feira, 12, e ficou inacessível para milhões de usuários em diversos países. No Brasil, ao tentar acessar a página na internet, os usuários viam uma mensagem que dizia, em inglês: “Desculpe, algo deu errado. Nós estamos trabalhando nisso e vamos corrigir o problema o mais rápido possível.”

O site ficou fora do ar por cerca de 30 minutos no Brasil. Ao fim desta reportagem, a página estava funcionando normalmente. Procurada, a empresa não informou a razão do problema. "Sabemos que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar o Facebook. Estamos trabalhando para resolver a questão o quanto antes", disse o porta-voz da empresa, por meio da assessoria de comunicação.

