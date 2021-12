Facebook passará a mostrar menos conteúdo sobre política no feed

O Facebook anunciou a expansão da redução de entrega de conteúdos políticos no feed de notícias dos usuários nesta terça-feira, 31. Segundo a rede social, os testes iniciais, realizados com alguns usuários dos Estados Unidos, Brasil, Canadá e Indonésia, apresentaram resultados positivos.

"Esperamos que estas mudanças respondam o ‘feedback’ e preservem a capacidade das pessoas de encontrar e interagir com conteúdo político no Facebook enquanto respeitam o seu ‘apetite’ por elas no topo do seu Feed de Notícias", diz parte do comunicado.

Com base na experiência de quem participou dos testes, a empresa decidiu expandir a mudança, inclusive a outras regiões, como Costa Rica, Espanha, Suécia e Irlanda.

Segundo um porta-voz da empresa, pesquisas mostraram que parte do público se incomoda com a grande quantidade de posts sobre política. A atualização, no entanto, não deverá afetar a capacidade de encontrar este tipo de conteúdo.

A novidade é testada pelo Facebook há algum tempo. Em 2018 Mark Zuckerberg afirmou que a empresa estudava uma reformulação do feed para priorizar posts de familiares e amigos, no lugar de marcas e editorias.

