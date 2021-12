Facebook é alvo de críticas por vídeo "terrível" de bebê

Uma organização beneficente britânica dedicada à proteção dos menores criticou nesta sexta-feira, 5, o Facebook pela aparição de um vídeo "terrível e inquietante" no qual é possível ver um bebê soluçando enquanto é afundado várias vezes em um balde com água.

A organização, conhecida com as iniciais NSPCC, exigiu ao Facebook que preste contas pela aparição destas imagens, que qualificou de "perturbadoras" e cuja origem é desconhecida.

No vídeo, de quase dois minutos e que muitos meios de comunicação britânicos se negaram a mostrar, aparece uma menina que é pega pelos pés enquanto é afundada reiteradamente em um balde com água.

A NSPCC, que pediu a intervenção do governo britânico, disse que é possível ver que a criança está "aterrorizada e soluçando" e que por momentos deixa de chorar quando a pessoa que a sustenta a muda de posição.

Segundo os meios do Reino Unido, o Facebook considera que o vídeo não viola suas regras.

A responsável de segurança infantil na rede do NSPCC, Claire Lilley, disse hoje que a bebê é pega de uma forma que pode provocar "graves danos" às extremidades e criticou alguns comentários nos meios de que trata-se de "ioga para bebês".

"O que para uma pessoa é ioga para bebês para outra é abuso infantil", acrescentou Lilley.

Lilley acrescentou que esta imagem é "um exemplo do conteúdo que pode estar disponível" nas redes sociais.

Por causa deste caso, a organização beneficente pediu ao ministro britânico de Cultura, Ed Vaizey, que avalie "todas as opções" possíveis para assegurar que a população do Reino Unido não veja este conteúdo "terrível e inquietante".

O Facebook admitiu que o vídeo é "inquietante", mas que seus usuários ainda podiam acessá-lo.

O diretor do Facebook no Reino Unido, Simon Milner, disse hoje à "BBC" que entraram em contato com as autoridades para tentar localizar o bebê.

No vídeo, de má qualidade, não é possível ver o rosto da pessoa que sustenta a menina, mas fala em idioma asiático e o tom da voz sugere que é alguém que parece brincar com a recém-nascida.

