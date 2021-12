Facebook desmantela nova campanha de manipulação eleitoral pró-Trump

O Facebook desmantelou uma nova campanha de manipulação de eleitores em favor do presidente Donald Trump, organizada por uma consultoria de marketing, Rally Forge, agora banida da plataforma 26 dias antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

A operação consistiu principalmente em postar comentários sobre diferentes tópicos para criticar o candidato democrata Joe Biden e fazer o pedido de desculpas a Trump, para "dar a impressão de amplo apoio às suas opiniões", explicou o grupo californiano em comunicado nesta quinta-feira, 8.

"Operações enganosas como essas representam desafios particularmente complexos porque confundem a linha entre o debate público e a manipulação", observou o Facebook.

A empresa americana de marketing trabalha para a Turning Point USA, entidade favorável ao presidente, que busca a reeleição e aparece atrás nas pesquisas.

A campanha da Rally Forge, originalmente divulgada pelo jornal americano The Washington Post, consistia em 200 contas e 55 páginas no Facebook, bem como 76 contas no Instagram. Todos foram eliminados.

