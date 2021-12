Facebook deixa colocar cores de causa gay em foto do perfil

Para comemorar a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que liberou o casamento gay em todo o país, o Facebook fez nesta sexta-feira, 26, uma ferramenta que coloca as cores da bandeira da causa gay na foto de perfil da rede social.

Os usuários que quiserem demonstrar apoio devem acessar o Facebook e entrar na página facebook.com/celebratepride. Feito isso, aparecerá uma caixa de diálogo perguntando se a pessoa quer estilizar sua foto do perfil ou não.

O sucesso foi tanto que por volta das 15h40, a funcionalidade passou a ter instabilidade e muitos usuários passaram a reclamar que não conseguiam colocar as cores da bandeira no perfil.

Twitter

O microblog também não quis ficar de fora das homenagens e mudou sua foto de perfil, na página do Twitter dos Estados Unidos, com o fundo das cores da bandeira do arco-íris.

O Google também fez homenagem no site de buscas. Quem pesquisar pelo termo "Gay Marriage" (Casamento Gay, em português) vai encontrar uma página especialmente decorada com as cores da causa.

