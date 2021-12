Facebook compra Whatsapp por US$ 16 bilhões

O Facebook anunciou nesta quarta-feira, 19, a compra do serviço de mensagens instantâneas para smartphones WhatsApp por mais de 16 bilhões de dólares em dinheiro e ações, em uma nova medida da gigante rede social para se expandir globalmente.

"A aquisição destaca a missão compartilhada do Facebook e do WhatsApp de oferecer maior conectividade ao mundo ao fornecer serviços básicos de internet de forma acessível e eficiente", informou o comunicado do Facebook.

