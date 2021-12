Fábrica onde funcionários pularam no tanque é investigada

A Rússia anunciou nesta sexta-feira que abriu uma investigação por violação de normas sanitárias, depois que foram divulgadas na internet fotos de funcionários de uma fábrica de queijo se banhando em um tanque de leite.



A fábrica de queijo de Omsk, na Sibéria, fechada desde a publicação das fotos de seis funcionários nus e seminus em um tanque de leite, violou "de maneira flagrante as normas sanitárias e epidemiológicas", indicou o Comitê de Investigação russo em um comunicado.



"Já foi constatado que o líquido no qual os funcionários da fábrica aparecem se banhando era leite utilizado para fabricar queijo", afirmou o Comitê.



Em uma das fotos publicadas na rede social VKontakte, um dos seis funcionários aparece de cueca. Na legenda escreveu: "Na verdade nosso trabalho é muito chato".



"No ano atual foram vendidas em 14 cidades russas mais de 49 toneladas de produtos desta empresa", afirma o Comitê de Investigação, que pede aos cidadãos que apontem possíveis intoxicações.



Os diretores da fábrica podem ser condenados a dois anos de prisão se forem considerados culpados de produzir alimentos impróprios para o consumo.

