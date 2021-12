Fã de Beyoncé dança nu para homenagear cantora; veja vídeo

Fã de Beyoncé, um norte-americano que não teve o nome relevado resolveu inovar: foi para o meio da rua em Antoine (Texas, nos Estados Unidos) para dançar em homenagem à cantora.

Durante a dança, o homem gritava, rebolava e balançava os braços para o ar. Detalhe: o fã-dançarino faz a performance completamente pelado, o que desagradou moradores que assistiam ao "espetáculo", inclusive crianças, mesmo sem querer.

A cena foi filmada pelos pedestres e motoristas que passavam pelo local, segundo informações do canal de televisão "KHOU". De acordo com uma prima do homem, esta foi a primeira vez que parente deu este tipo de manifestação pública.

Por conta da performance, ele será encaminhado para uma avaliação médica em um hospital psiquiátrico, conforme informou a família para o jornal New York Daily News".

