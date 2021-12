Exposição na Alemanha conta 40 anos de história do Playmobil

Uma exposição que conta os 40 anos de história dos famosos bonecos Playmobil abre as portas a partir desta quinta-feira, 11, no Museu do Brinquedo de Nuremberg, na Alemanha.



Sob o título "O mundo em brincadeira. 40 anos de Playmobil", os visitantes poderão acompanhar a evolução do universo criado pelo grupo alemão Brandstättern em 1974, especialmente conhecido por recriar diferentes cenários da vida real e históricos, que vão desde ambientes hospitalares até navios piratas ou a arca de Noé.



Também eventos mais contemporâneos têm lugar no mundo Playmobil, e em ano de Copa do Mundo, também há espaço na exposição para as principais seleções do planeta, como Brasil, Alemanha, Espanha, Itália, Argentina e Holanda.



Até alguns personagens conhecidos contam com um "alter ego" dos famosos bonequinhos, como é o caso da atual chanceler alemã, Angela Merkel.



No entanto, quando no começo dos anos 70 Hans Beck, da companhia Geobra Brandstätter, apresentou sua ideia de fabricar os bonecos de plástico, suas aspirações eram muito mais modestas.



Seu primeiro modelo tinha 7,5 centímetros de altura, movimentava braços e pernas e era ideal para um brinquedo que, a princípio, era voltado para crianças de até quatro anos.



Então surgiu a ideia de transformar esse protótipo em um brinquedo absolutamente versátil, adaptável a qualquer situação e profissão, fossem cidadãos ocidentais, índios ou cowboys.



Isso permitiu que, posteriormente, fossem introduzidas figuras femininas e infantis, sempre acompanhadas por seu perene sorriso, para representar os diferentes períodos da vida, refletindo também a cada vez maior introdução da mulher em todos os âmbitos trabalhistas.



Desde então, a companhia com sede em Zirndorf (no sul da Alemanha) cresceu até conseguir vender a cada ano 100 milhões de bonecos, que agora são fabricados na ilha de Malta e contam com cinco parques temáticos no mundo todo.



A mostra sobre os 40 anos de Playmobil ficará em cartaz até 19 de novembro.

