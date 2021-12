Explosões no norte da Nigéria deixam 24 mortos

Explosões em um bar e uma região de entretenimento no bairro cristão da cidade de Kano, no norte da Nigéria, causaram a morte de pelo menos 24 pessoas.

De acordo com o tenente Iweha Ikedichi, porta-voz da Força Tarefa Conjunta Militar, os responsáveis pelos ataques eram militantes do grupo islamita Boko Haram.

O porta-voz do Aminu Kano Teaching Hospital confirmou as 24 mortes e disse que nove pessoas estão feridas. Outras 11 pessoas estão sendo tratados no Murtala Muhammad Specialists Hospital.

O Exército da Nigéria anunciou nesta terça-feira que prendeu 42 suspeitos pelos ataques. Todos são membros do Boko Haram e vivem nos estados de Ogun e Lagos.

A Nigéria está lutando contra uma revolta dos extremistas islâmicos, baseados principalmente no Nordeste do país, onde o governo já declarou estado de emergência. Fonte: Associated Press.

