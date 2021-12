Explosões matam dezenas em restaurante na Índia

Pelo menos 85 pessoas morreram neste sábado, 12, em uma cidade no centro da Índia, quando um botijão de gás explodiu em um restaurante, provocando uma segunda explosão de detonadores de construção armazenados ilegalmente nas proximidades, informou a polícia,.

O botijão explodiu no momento em que as pessoas se preparavam para tomar café da manhã na cidade de Petlawad, no estado de Madhya Pradesh, cerca de 800 quilômetros ao sul de Nova Délhi, afirmou à Reuters o inspetor B.L. Gaur.

Corpos estavam estendidos no meio dos escombros do restaurante que desabou e motocicletas retorcidos e destroços se espalharam do lado de fora, com uma multidão de curiosos procurando por sobreviventes.

Cerca de 100 pessoas ficaram feridas na explosão, afirmou Arun Sharma, um médico local.

O número de mortos deve subir, pois o resgate ainda retira corpos dos escombros do edifício que desabou, informou outra fonte policial.

(Por Sanjeev Miglani e Tommy Wilkes)

