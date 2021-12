Explosões em aeroporto e metrô deixam 28 mortos em Bruxelas

Subiu para 28 o número de mortos nas explosões em Bruxelas, na Bélgica, de acordo com balanço provisório divulgado por Pierre Meys, porta-voz dos bombeiros. Foram 15 mortos no metrô e 13 no aeroporto. Além dos mortos, há 35 pessoas feridas. "A maioria dos feridos já foi retirada dos locais, mas a situação é ainda caótica", acrescentou.

As explosões ocorreram esta manhã no aeroporto internacional e numa estação do metrô. Os atentados, segundo o governo belga, foram registrados por volta das 8h15 (4h15 de Brasília) desta terça-feira, 22.

Por conta dos ataques, o governo elevou ao nível máximo o alerta para ataques terroristas. A medida acontece porque as explosões ocorrem quatro dias depois da prisão de Salah Abdeslam, suspeito de ter participado dos ataques terroristas em Paris. Estes ataques, em novembro do ano passado, deixaram 130 mortos na França.



<GALERIA ID=20516/>

adblock ativo