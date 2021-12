Explosões e tiros levam pânico em shopping no Quênia

<GALERIA ID=18664/>

Quatro fortes explosões foram sentidas no shopping Westgate em Nairóbi, capital do Quênia, nesta segunda-feira, 22, levantando uma grande nuvem de fumaça preta sobre o local. No sábado, 21, militantes islâmicos invadiram o edifício de luxo com armamento pesado e, desde então, têm mantido várias pessoas como reféns. Mais cedo, tiros foram ouvidos de dentro do shopping por cerca de cinco minutos, dando uma clara indicação de que, pelo menos, um dos 10 a 15 homens que atacaram o prédio ainda estava à solta.

Por conta disso, o destino dos reféns presos dentro do shopping ainda não é claro, segundo o porta-voz do Exército, Cyrus Oguna. Helicópteros militares sobrevoavam o local no início desta manhã.

"Nós ainda devemos ter uma confirmação sobre o que está acontecendo no edifício", disse o representante militar, coronel Cyrus Oguna, à The Associated Press.

Até o início desta segunda, pelo menos 69 pessoas morreram e 63 estão desaparecidas desde em um ataque do grupo somali Al Shabaab, ligado à Al Qaeda, que exigiu do Quênia a retirada de suas tropas da Somália. As informações foram divulgadas pela Cruz Vermelha local, que pela primeira vez, desde o início do ataque, divulgou uma estimativa de desaparecidos.

Apesar de informar o número de desaparecidos, a organização não especificou quantos reféns estariam entre os 63 desaparecidos. A agência Efe, no entanto, com base nas informações citadas pelo presidente da câmara de Comércio e Indústria do Quênia, Laban Onditi, estima em dez a 15 reféns.

No domingo, 22, os militares do Quênia lançaram uma ofensiva para tentar encerrar o atentado de militantes somalis no local e, segundo o governo, a operação permitiu que a maioria dos reféns fosse libertada. No entanto, as autoridades não disseram quantos reféns já haviam sido resgatados.

