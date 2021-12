Explosão mata seis em cibercafé na China

Uma explosão causada por substâncias químicas matou seis pessoas e feriu outras 38 em um cibercafé da cidade chinesa de Kaili, na província de Guizhou, informou neste domingo, 5, a agência oficial de notícias Xinhua.

O acidente ocorreu na noite de ontem, numa loja ao lado do cibercafé. No local, foram encontrados estoques ilegais de substâncias explosivas, como cloreto de alumínio e nitrito de sódio. Dos feridos, nove se encontram em estado grave.



A polícia chinesa prendeu um homem, Wu Zhanzhi, por posse ilegal das substâncias. O chefe e o gerente do estabelecimento também foram levados pelos policiais para interrogatório.

Segundo a Xinhua, a explosão foi tão forte que chegou a estilhaçar os vidros de prédios residenciais dos arredores. As informações são da Associated Press.

adblock ativo