Explosão em metrô deixa mortos e feridos na Rússia

Uma explosão no metrô de São Petersburgo, na Rússia, deixou diversos mortos e feridos nesta segunda-feira, 3. A mídia local falou em 10 mortos e 20 feridos, mas esse número pode mudar no decorrer do dia.

A estação de Sennaya Ploshchad foi afetada pela explosão, mas outras oito estações também estão fechadas. O presidente russo, Valdimir Putin, teria um compromisso em São Petersburgo nesta segunda.

Putin disse que ainda não há informações sobre o que teria causado a explosão e que não é descartado um ato terrorista.

Número de mortos ainda não é definitivo (Foto: Reprodução | Twitter)

