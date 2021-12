Explosão em mesquita xiita no Kuwait matou pelo menos 25 e deixou 202 feridos

Ao menos 25 pessoas morreram e 202 ficaram feridas após uma explosão em uma mesquita xiita no Kuwait nesta sexta-feira, em um ataque raro no pequeno país do Golfo Pérsico.

Um grupo afiliado ao Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque em uma mensagem no Twitter, na qual afirmou que a explosão foi causada por um homem-bomba. O grupo ligado ao Estado Islâmico que assumiu o ataque, conhecido como Najd Province, é o mesmo que disse ter atacado duas mesquitas xiitas na Arábia Saudita nas últimas semanas.

O ataque marcou a primeira ação do grupo terrorista no Kuwait, que, até então, se mantinha isento em relação as tensões sectárias na região que ocorrem principalmente na Arábia Saudita, país vizinho.

