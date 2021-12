A explosão em um mercado especializado em fogos de artifício na comunidade de Tulpetec, no subúrbio da Cidade do México, matou 29 pessoas e deixou 70 feridos nesta terça-feira, informaram as autoridades.

"Há 26 pessoas que morreram no local e outras três faleceram nos hospitais onde eram atendidas. No total, 29 pessoas perderam a vida", disse o governador do Estado do México, Eruviel Avila, ao visitar o mercado devastado.

AFP Explosão em mercado de fogos de artifício mata ao menos 29 pessoas no México

Segundo a Polícia Federal, ao menos 70 feridos, muitos em estado grave, foram levados a hospitais da região.

A maioria dos feridos apresenta queimaduras em várias partes do corpo e em alguns casos foi necessário realizar a evacuação por via aérea.

De acordo com as autoridades, várias pessoas permanecem desaparecidas.

A explosão ocorreu às 14H50 local (18H50 Brasília) no mercado de fogos conhecido como San Pablito, repleto de pessoas devido às festas de final de ano.

Três horas após a explosão, o incêndio estava extinto e os corpos de emergência procuravam mais vítimas entre os escombros.

No local ainda ocorrem pequenas explosões, mas segundo a Defesa Civil são deflagrações controladas para consumir a pólvora que permaneceu em algumas das mais de 300 barracas do enorme mercado.

Imagens da rede Televisa mostram uma série de explosões multicoloridas antes da formação de um grande cogumelo de fumaça sobre o local.

"O mercado desapareceu totalmente", disse Puente, acrescentando que várias casas vizinhas e automóveis foram danificados pela explosão.

"Minhas condolências aos familiares dos que perderam a vida neste acidente e meus desejos de breve recuperação para os feridos", escreveu o presidente Enrique Peña Nieto no Twitter.

Ao local foram enviados elementos do Exército e equipes de emergência para resgatar os feridos com ambulâncias e helicópteros.

"Escutamos as detonações e pensamos que era uma fábrica de fogos próxima", disse à AFP Alejandra Pretel, que mora nas proximidades. Mas após "cinco minutos percebemos que era o mercado".

As TVs locais exibiram imagens de uma ampla área devastada rodeada de ambulâncias e carros de bombeiros.

As autoridades investigam a causa da tragédia, que já ocorreu em outras duas ocasiões no mercado.

Em 15 de setembro de 2005, um incêndio e explosões destruíram o mesmo mercado. No ano seguinte, outro acidente destruiu mais de 200 barracas.

