Explosão em ensaio mata uma pessoa em Paris

O diretor técnico de um musical sobre a Revolução Francesa sofreu um ataque cardíaco e morreu depois que artigos pirotécnicos que seriam usados durante a apresentação explodiram em um ensaio. De acordo com autoridades, quatro outras pessoas ficaram feridas e estão em estado crítico.

O incidente ocorreu no auditório Palais des Sports, em Paris, nesta sexta-feira, 8. Um oficial de polícia disse que indícios iniciais levam a crer que um funcionário gerou uma faísca que entrou em contato com os fogos localizados abaixo do palco. O oficial falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a discutir publicamente sobre o assunto.

A empresa responsável pelo musical não respondeu imediatamente para comentários.



