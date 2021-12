Explosão atinge restaurante perto de mesquita na França

Uma explosão atingiu um restaurante de kebab perto de uma mesquita em Villefrance-sur-Saone, no leste da França, na manhã desta quinta-feira, 8, disse uma fonte da polícia.



"A janela explodiu. A venda de kebab é vizinha a uma mesquita", disse a fonte, acrescentando que o incidente parecia ser um ato terrorista.



A mídia francesa disse não haver feridos.



A França está em nível alto de alerta depois que homens armados e encapuzados mataram 12 pessoas, em Paris, na sede do semanário Charlie Hebdo, uma publicação satírica reconhecida por fazer piadas com o Islã e outras religiões.

adblock ativo