Expectativa dos americanos na Bahia é negativa

O telefone toca e a professora de história Lisa Earl Castillo atende de prontidão. Do outro lado da linha, na casa dela em Salvador, pede um tempo para desligar uma outra ligação. Conversava com o irmão, morador do estado de Michigan, nos Estados Unidos. O tema do bate-papo era a surpreendente eleição do empresário Donald Trump, nesta quarta-feira, 9, para a presidência do país mais importante do mundo.

Lisa, assim como os outros americanos que moram na Bahia e foram ouvidos pela equipe de reportagem de A TARDE, tem péssimas expectativas sobre a gestão do republicano. “Espero um ataque ao direitos das mulheres, dos negros, dos imigrantes”, afirma a estadunidense de 56 anos, moradora da capital baiana há 20.

O principal temor de Lisa é o desmonte da política de saúde implementada pelo atual presidente norte-americano, Barack Obama. Isso porque o irmão com quem ela conversava ao telefone é deficiente físico e precisa de assistência constantemente.

“Ele é ativista dessa área e está superpreocupado com isso”, conta a professora, que tem familiares morando também no estado do Arizona, no sudoeste.

Todos, conta Lisa Earl, votaram na democrata Hillary Clinton para comandar o país. Também por isso, se chocaram com a vitória de Trump. “Receber esse resultado foi como receber um soco no estômago”, tentou ilustrar a professora.

Imigrantes

Quem também sentiu esse mal-estar foi a psicóloga cubano-americana Alícia Sanabria, de 51 anos, que chegou à Bahia em 1998 para trabalhar em projetos sociais na capital. Preocupada com a irmã, que também nasceu em Cuba e foi criada em Nova Iorque, ela ficou acordada durante a madrugada esperando o resultado da corrida à Casa Branca.

O final, entretanto, mostrou-se desagradável para Alícia e para a sua família nos Estados Unidos. “Quando vi aquele mapa tomado de vermelho [a cor do Partido Republicano], meu coração parou”, contou a descendente de imigrantes cubanos, ex-moradora do Bronx, bairro pobre de NY.

Ela afirma que “nem quis ver o pronunciamento desse novo cara”, recusando-se a chamar Donald Trump de “novo presidente”.

“Ele não representa a maioria das pessoas”, avalia Sanabria. “Ver uma pessoa falando que os imigrantes, 40% da população americana, não vão poder ficar mais ali é muito complicado”.

A expectativa da psicóloga era tão grande que enviou o voto dela em apoio a Hillary 40 dias atrás, por meio da Agência Consular dos EUA em Salvador. Tratou diretamente com a titular do órgão, a agente consular Heather Marques.

Consulados calados

A TARDE tentou contato com a Agência Consular dos EUA em Salvador para traçar o perfil da comunidade estadunidense na Bahia, mas não obteve sucesso.

O Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro não soube informar dados sobre a comunidade. Já a embaixada americana em Brasília não respondeu à reportagem até o fechamento desta edição. Professor de inglês e tradutor, Andris Walter, 46, mora na Bahia desde 2003. Aqui, conta ele, já observou várias eleições.

“O Brasil é muito mais avançado em termos de sistema eleitoral”, considera o americano, originário do Michigan, onde ainda moram seus familiares. O território, um dos mais industrializados do país e tradicionalmente democrata, deu vitória ao novo presidente Donald Trump.

Os principais motivos da mudança, avalia Andris, são a falta de um candidato forte no Partido Democrata e o discurso xenófobo do candidato republicano, que, na opinião dele, conseguiu arregimentar “pessoas que estão em má situação financeira e profissional”.

“Trump fala o que as pessoas querem ouvir”, afirma o professor estadunidense. “Esse discurso que ele faz, de que o Michigan perdeu vagas de emprego porque o México e a China roubaram essas vagas, cai bem para essas pessoas, que votaram por vingança, um voto de protesto que não tem cabimento”, analisa.

Pouco antes de falar à reportagem, ele ligou para Michigan. Queria saber do pai sobre a repercussão do resultado no estado. “O clima é de preocupação”, contou.

