Exército libanês localiza 24 corpos de vítimas da queda de avião etíope

Pelo menos 24 corpos foram recuperados pelas equipes de resgates após a queda de um avião da Ethiopian Airlines, nesta segunda-feira, 25, com 90 pessoas a bordo, no Mar Mediterrâneo pouco depois de decolar do aeroporto de Beirute. O Boeing 737 caiu na costa do Líbano, pouco depois de ter decolado do aeroporto de Beirute, e as autoridades libanesas descartam até agora que possa ter sido um ato de terrorismo. "Até agora, descartamos qualquer ato de sabotagem”, declarou o presidente libanês, Michel Sleimane.





A causa do acidente ainda é desconhecida. O Líbano enfrenta tempo ruim desde a noite de domingo, com trovões, raios e forte chuvas. O primeiro-ministro libanês Saad Hariri decretou um dia de luto e fechou escolas e escritórios do governo.

O Exército libanês disse em comunicado que o avião tinha "pegado fogo pouco antes de decolar". "Sem dúvida, o tempo estava muito ruim", disse Aridi aos repórteres no aeroporto.

O ministro libanês dos Transportes, Ghazi Aridi, indicou que o voo 409 da Ethiopian Airlines perdeu contato com a torre de controle do aeroporto de Beirute pouco depois decolar, e que caiu no mar a cerca de 20 km do aeroporto. "A torre de controle perdeu contato de repente” com o avião, indicou o ministro.

O ministro dos Transportes, disse que dentre os passageiros havia 54 libaneses, 22 etíopes, um iraquiano, um sírio, um canadense de origem libanesa, um russo de origem libanesa, uma mulher francesa e dois britânicos de origem libanesa. A esposa do embaixador da França no Líbano estava a bordo do avião, declarou à AFP um funcionário do governo libanês. "Esperamos encontrar sobreviventes”, disse um funcionário do Ministério da Defesa.





Peças do avião e escombros começaram a aparecer na costa horas depois do acidente, incluindo assentos de passageiros, um extintor de incêndio e frascos de medicamentos. Helicópteros e navios foram enviados rapidamente para ajudar no resgate enquanto ondas enormes quebravam na costa, também atingida por fortes chuvas.

As operações de busca continuam, sob o comando do Exército e da Marinha do líbano mas também da Força Interina das Nações Unidas (Finul) e com a ajuda de aparelhos americanos, franceses, britânicos e cipriotas.



O ministro da Defesa destacou que as operações vão continuar durante toda a madrugada, "com a esperança de encontrar sobreviventes".



