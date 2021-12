Exército indonésio conclui operação para resgatar destroços

O exército indonésio concluiu nesta terça-feira os trabalhos de busca de destroços do avião da AirAsia que caiu no mar de Java no mês passado com 162 pessoas a bordo.

Após vários dias tentando recuperar a fuselagem sem conseguir, "todas as nossas forças foram retiradas, disse o contra-almirante Widodo, um oficial da marinha responsável pela operação de busca e resgate. "Pedimos desculpas aos familiares das vítimas".

O voo QZ8501, que deveria cobrir um curto trajeto entre a cidade de Surabaya e Cingapura, caiu no mar durante uma tempestade no dia 28 de setembro.

Das 162 pessoas a bordo, apenas 70 corpos puderam ser recuperados; os mergulhadores não foram capazes de encontrar nenhum outro cadáver nos últimos dois dias, explicou Widodo.

Desde sábado, as equipes de salvamento tentavam resgatar o corpo da aeronave, situado a 30 metros de profundidade, com a esperança de encontrar mais vítimas, mas seus esforços foram em vão.

adblock ativo