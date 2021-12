Exército da Nigéria liberta mais 25 reféns do Boko Haram

Autoridades da Nigéria libertaram 25 mulheres e crianças que estavam nas mãos do grupo jihadista Boko Haram na floresta de Sambisa, no norte do país, informou nesta quarta-feira, 6, o exército.

"Sete novos campos terroristas foram destruídos ontem (terça-feira) e novos terroristas morreram durante a operação em curso para expulsá-los da floresta de Sambisa", afirma o comunicado, que acrescenta que "25 mulheres e crianças foram salvas".

O exército anunciou recentemente ter libertado mais de 700 mulheres e crianças em vários campos do grupo islamita instalados nesta floresta do estado de Borno, onde o grupo é muito ativo.

Ao menos 275 das vítimas foram levadas a hospitais de Yola, a capital do estado vizinho de Adamawa. Segundo o exército, os soldados precisaram evitar as minas terrestres colocadas ao redor dos campos, durante esta nova operação de resgate.

"Muitas armas, incluindo foguetes, canhões antiaéreos e veículos foram apreendidos ou destruídos durante a operação. Quatro soldados ficaram feridos", informa o comunicado. O exército disse que os soldados continuam "à procura de terroristas, armas e reféns na floresta."

Por enquanto, nenhum dos cativos resgatados parece ser uma das 219 estudantes sequestradas em abril de 2014 de seus dormitórios em Chibok, na mesma região. Muitos ex-prisioneiros do Boko Haram apresentam sérios traumas físicos e distúrbios mentais severos. Muitas das mulheres foram vítimas de abusos sexuais.

adblock ativo