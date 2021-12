Executivo do Google morreu em terremoto no Nepal

O executivo do Google Dan Fredinburg está entre as centenas de pessoas que morreram após o forte terremoto que atingiu o Nepal no sábado. O Google confirmou a sua morte. Lawrence You, diretor de privacidade da empresa, informou que Fredinburg estava no Nepal com outros três funcionários do Google, escalando o Monte Everest. Os outros três funcionários, segundo ele, estão seguros.

A companhia não deu mais detalhes. De acordo com o blog de tecnologia Re/Code, Fredinburg era um montanhista experiente, que co-fundou, em seu tempo livre, o Google Adventure. O projeto busca "traduzir o conceito do Google Street View para locais extremos e exóticos como o cume do Monte Everest ou a Grande Barreira de Corais na Austrália", de acordo com a comunidade global de startups Startup Grind.

