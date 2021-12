Ex-presidente egípcio Mubarak seguirá na prisão

A justiça egípcia confirmou nesta segunda-feira, 22, que o ex-presidente Hosni Mubarak continuar em prisão provisória, apesar de uma decisão de conceder a ele liberdade condicional, informou a agência oficial Mena.

O tribunal penal do Cairo aceitou um recurso apresentado pela procuradoria-geral e ordenou que Hosni Mubarak continue na prisão pelas necessidades de investigação sobre as acusações de enriquecimento ilícito, segundo a agência.

No sábado, um tribunal egípcio concedeu liberdade condicional a Mubarak em um julgamento por corrupção. Detido em uma prisão do sul do Cairo, ele é acusado da morte de manifestantes no começo de 2011 e dois casos de corrupção.

O tribunal suspendeu a detenção do ex-presidente em um caso ligado a sua fortuna pessoal que é superior à quantia que poderia ter adquirido legalmente.

A justiça tinha ordenado, no dia 15 de abril, sua liberdade condicional no caso dos assassinatos já que Mubarak passou mais de dois anos em prisão preventiva. Contudo, ele continua na prisão acusado de novos casos de corrupção.

Detido em abril de 2011, Mubarak foi condenado em um primeiro julgamento a prisão perpétua pela morte de manifestantes durante a revolta que o obrigou a renunciar no dia 11 de fevereiro de 2011.

No dia 11 de maio, foi julgado novamente por cumplicidade na morte e tentativa de assassinato de manifestantes entre 25 e 31 de janeiro de 2011.

A saúde de Mubarak, que fará 85 anos em maio, é objeto de numerosas especulações. Nos últimos dois anos ele teria recebido tratamento por problemas cardíacos, costelas quebradas, depressão e hipertensão.

Sua última aparição no tribunal no dia 13 de abril, contudo, provocou surpresa. O ex-presidente se mostrou relaxado e sorridente no banco dos réus.

adblock ativo