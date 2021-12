Ex-presidente egípcio Hosni Mubarak morre aos 91 anos

O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak, obrigado a renunciar após uma revolta popular em 2011, faleceu nesta terça-feira aos 91 anos no hospital militar Galaa do Cairo, informou à AFP seu cunhado, o general Munir Thabet.

A família estava no hospital, indicou o general, que também explicou que a presidência egípcia será a responsável por organizar o funeral de Mubarak, que governo o Egito durante três décadas.

Em 24 de janeiro, seu filho Alaa Moubarak anunciou no Twitter que o pai havia sido submetido a uma cirurgia e que estava bem.

Desde que foi destituído, o estado de saúde de Mubarak era objeto de especulações e informações contraditórias que citavam depressão, câncer ou problemas cardíacos.

O ex-presidente foi hospitalizado diversas vezes no CTI desde que foi obrigado a abandonar o poder.

A notícia de sua morte foi confirmada e divulgada pela imprensa egípcia.

A presidência do Egito publicou um comunicado no qual dá pêsames à família do autocrata, "um herói da guerra de outubro de 1973" em Israel, durante a qual comandou a Força Aérea.

adblock ativo