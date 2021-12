Ex-presidente da África do Sul é condenado a 15 meses de prisão por desacato

O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, foi condenado a 15 meses de reclusão por desacato, depois de faltar a uma oitiva em fevereiro deste ano. Ele responderia sobre acusações de corrupção. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 29, pelo The Guardian.

Zuma teria negociado de forma ilícita contratos com os três irmão Guptas, uma família indiana. Supostamente, eles podiam escolher ministros do gabinete do então presidente. Zuma se diz inocente.

Ele próprio abriu o inquérito para apurar as suspeitas de corrupção, pouco antes de ser deposto em 2018. Contudo, Zuma só testemunhou uma vez, em julho de 2019. Ele voltou a se apresentar em novembro, mas deixou o local antes de ser questionado.

Depois disso, o ex-presidente apresentou razões médicas para não comparecer novamente diante da comissão que analisa o caso. Também alega que Raymond Zondo, vice-presidente do tribunal constitucional e condutor do inquérito, conduz uma vingança pessoal contra ele.

Quando Zuma não compareceu ao depoimento em fevereiro, Zondo passou a pressionar o tribunal para sentenciar o ex-presidente à prisão. O juiz afirma que o objetivo é dar um exemplo: “Se a mensagem enviada é que as pessoas podem ignorar ou desconsiderar intimações e ordens de tribunais impunemente, pouco restará de nossa democracia”, declarou Zondo.

O ex-presidente enfrenta, além do inquérito sobre corrupção, 16 acusações de fraude, suborno e extorsão. É suspeito de fraudar o equivalente a US$ 5 bilhões (R$ 24,7 bilhões, pela cotação atual) na compra de equipamentos militares em 1999, quando era vice-presidente do país.

Zuma também afirma ser inocente dessas acusações. Ele presidiu a África do Sul de maio de 2009 a fevereiro de 2018, quando foi deposto pelo Congresso Nacional Africano.

