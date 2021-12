Ex-Power Rangers é preso por assassinato nos EUA

O ator Ricardo Medina Jr., que viveu o Ranger Vermelho em diversas temporadas da série "Power Rangers", está preso por ter matado seu amigo de quarto na noite do último sábado, 31, nos Estados Unidos.

O boletim de ocorrência afirma que Medina teve um discussão com Joshua Sutter e em seguida se trancou em seu quarto com a namorada. Sutter conseguiu entrar no cômodo e acabou sendo golpeado com uma espada no abdômen.

Medina chamou a polícia e relatou o que havia acontecido. Sutter chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Medina foi preso em flagrante por assassinato e se encontra detido. O ator e Sutter eram amigos há 12 anos.

