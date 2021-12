Um ex-finalista da versão mexicana da competição musical "The Voice" morreu no sábado, 18, dois dias após ser baleado na cidade norte-americana de Chicago.

Alejandro Fuentes, 45 anos, foi baleado na quinta-feira, 16, após se recusar a sair de seu carro durante um assalto a mão armada, de acordo com a mídia.

Fuentes, um dos finalistas em 2011 do "The Voice", era dono de um estúdio e de uma escola na cidade e tinha acabado de sair de uma comemoração de seu aniversário, de acordo com as reportagens.

A morte de Fuentes ocorre dias após o assassinato, na semana passada, de Christina Grimmie, finalista da versão norte-americana de "The Voice", baleada e morta enquanto dava autógrafos em Orlando, nos Estados Unidos. Seu agressor se matou no local.

As autoridades ainda buscam os suspeitos pela morte de Fuente.

Agência Reuters Ex-participante do 'The Voice' do México é morto nos EUA

