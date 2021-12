Ex-jogador brasileiro fica ferido em atentado na Bélgica

O ex-jogador de basquete Sebastien Bellin ficou ferido nos atentados ocorridos na Bélgica nesta terça-feira, 22. Ele, que nasceu em São Paulo, estava no aeroporto Zavetem quando houve as explosões.

Bellin tem dupla cidadania e defendeu a Seleção da Bélgica. De acordo com um parente do atleta, ele recebe cuidados intensivos. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Fotos tiradas do ex-jogador após os atentados mostram ele caído no chão com a perna sangrando.

Os atentados aconteceram no aeroporto e na estação de trem Maelbeek, em Bruxelas, nesta manhã. As explosões deixaram diversos mortos e feridos e fez as autoridades acionarem o alerta máxima de terrorismo.

