Ex-dançarina de Silvanno Salles e Fantasmão é presa na Itália

A dançarina Carla Sueli Silva Freitas, conhecida na Bahia como Carla Minhoca, foi presa na quarta-feira, 15, na Itália, durante a Operação Marguerita, deflagrada por policiais federais do Ceará.

Ela é suspeita de integrar uma rede internacional de tráfico de pessoas e favorecimento à prostituição. O grupo era observado desde de 2010 e, segundo as investigações, levou mais de 150 mulheres para se prostituírem na Europa.

Conforme a PF, mulheres do Ceará, Minas Gerais, Bahia e São Paulo deixavam o País via Fortaleza, em voos fretados, e desembarcavam em Milão, na Itália. De lá, elas seguiam de trem para a Gorítza, cidade italiana que fica na fronteira com a Eslovênia.

Elas moravam em Gorítza, mas usavam um hotel em Nova Gorítza, na Eslovênia, para se prostituírem. Cada programa custava 200 euros, cerca de R$ 620. A quadrilha ficava com metade do valor.

Em entrevista ao Fantástico, a delegada federal Juliana Pacheco disse que as mulheres iam para a Europa com a falsa promessa de receber em euro. “...Chega lá a realidade é diferente, porque ela tem que cumprir com o que eles determinam, de se submeter a diversas relações sexuais mesmo doente ou cansada. Todos os dias”, explicou.

Silvano ficou surpreso

Antes de ir morar na Itália, Carla Minhoca foi dançarina da banda de pagode Fantasmão e do cantor de arrocha Silvanno Salles. “Na época em que trabalhou comigo, sempre foi uma pessoa bacana, não tenho o que dizer. Já com relação ao que aconteceu (prisão), para a gente foi uma surpresa. Foi uma grande surpresa para nós”, comentou Silvanno Salles.

Carla trabalhou com ele entre os anos de 2013 e 2015. Além dela, mais 14 pessoas foram detidas em Fortaleza, na Itália e na Eslovênia. Se condenados, os presos podem pegar 25 anos de reclusão pelos crimes de tráfico internacional de pessoas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

