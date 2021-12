Evo Morales tem problema de saúde e suspende atividades

O presidente Evo Morales teve que suspender as atividades programadas para esta segunda-feira (1º) devido a um problema de saúde, de acordo com o governo da Bolívia.

"Os médicos o obrigaram a ficar em casa e a se submeter a tratamento para melhorar e recuperar sua saúde", informou o vice-presidente Álvaro García Linera, durante um discurso em um evento na cidade de Potosí.

Até o domingo, a presença de Morales estava confirmada no evento, mas, segundo Linera, resultados de exames médicos detectaram "um problema de saúde complicado, que tem a ver com sistema respiratório do presidente".

O vice-presidente informou que a previsão é que Morales possa retomar suas atividades amanhã à tarde ou até quarta-feira.

