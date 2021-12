Euclid Tsakalotos é nomeado o novo ministro de Finanças da Grécia

Euclid Tsakalotos foi nomeado como o novo ministro de Finanças da Grécia, um dia antes da reunião de emergência com os credores, em Bruxelas.

"Devemos nos esforçar para algo melhor para os gregos", disse Tsakalotos.

Tsakalotos substitui o colega economista Yanis Varoufakis que renunciou no início desta segunda-feira, dizendo que sua saída ajudaria nas negociações para se chegar a um acordo com os credores.

O novo ministro de Finanças é economista e tem 55 anos. Ele foi o braço direito do primeiro-ministro, Alexis Tsipras, nas negociações com os credores. Fonte: Associated Press

