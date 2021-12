EUA: Vulcão em erupção no Havaí deixa 21 casas destruídas

Autoridades informam que 21 casas foram destruídas no Havaí pela lava que flui do vulcão Kilauea, com base em uma vistoria aérea realizada pelo corpo de bombeiros.

Os moradores de Leilani Estates ainda têm permissão para retornar rapidamente ao local para coletar medicamentos, animais de estimação e outros itens essenciais. Não são permitidas crianças na área.

Autoridades disseram que a rocha fundida, o gás tóxico e o vapor estão explodindo através de aberturas no solo criadas pelo vulcão.

O Observatório de Vulcões do Havaí informou que oito aberturas vulcânicas foram observadas no bairro residencial Big Island desde quinta-feira.

