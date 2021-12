EUA: Trump chega à Finlândia para encontro com presidente da Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à Finlândia para a sua reunião de cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin. Trump desembarcou neste domingo em Helsinque. Não há previsão de aparições públicas de Trump até amanhã, quando ele se dirige ao Palácio Presidencial para um café da manhã com o presidente finlandês Sauli Niinisto. Trump e Putin se encontram também amanhã no palácio.

O presidente estava na Escócia, onde ele e sua esposa, Melania, passaram o final de semana em um resort de golfe que ele possui lá. O presidente norte-americano não tem uma agenda muito clara para o encontro, além de fortalecer sua relação pessoal com Putin, que ele considera crucial para melhorar as relações entre Washington e Moscou.

A Finlândia tem um histórico de sediar as cúpulas dos EUA e da União Soviética por causa de sua localização geográfica e a percepção de neutralidade. Fonte: Associated Press.

