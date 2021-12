EUA: tempestade de neve chega menos forte do que o esperado

A tempestade de neve que fez cidades declararem ontem estado de emergência em pelo menos oito estados do nordeste dos Estados Unidos chegou nesta terça-feira com menos força do que o estimado.

A cidade de Nova York sofreu menos que o previsto, afirmou Richard Bann, meteorologista do Weather Prediction Center. Viagens foram novamente permitidas em Nova York, New Jersey e partes de Connecticut. Na cidade Nova York, o metrô voltou a funcionar na manhã desta terça-feira, e os trens da região metropolitana devem voltar a circular no período da tarde.

Ainda assim, algumas áreas continuam a sofrer todos os efeitos da nevasca. Na manhã de terça-feira, cerca de 26 mi pontos foram desligados da rede elétrica de Massachusetts. Todos os 12.800 clientes da ilha de Cape Cod ficaram sem energia depois que uma subestação congelou.

Em Connecticut, o governador Dan Malloy também confirmou menos problemas do que o esperado. Rhode Island também foi menos afetada, mas que a atual tempestade deva entrar para o ranking das cinco piores nevascas da história do estado.

No estado do Maine, as cidades de Portland e Augusta sofriam com nevasca, assim como Manchester e Nashua, em New Hampshire. "Estamos contentes por ver que as pessoas não estão tentando pegar a estrada, e que não estamos presenciando grandes cortes de energia", afirmou Lynette Miller, porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergência do Maine. "Mas estamos mais perto disto que nossos vizinhos." fonte: Dow Jones Newswires.

