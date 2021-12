EUA retiram pessoal diplomático de Cuba e suspendem concessão de vistos

Os Estados Unidos decidiram retirar a maior parte de seus diplomatas e funcionários da embaixada americana em Cuba, depois que ataques com armas supersônicas atingiram 21 pessoas no local.

Todas as vítimas perderam audição ou relataram náusea e perda de equilíbrio. O governo de Havana nega envolvimento e diz estar colaborando com as investigações.

A concessão de vistos será suspensa e os serviços diplomáticos serão restritos a casos emergenciais. Os EUA também passaram a orientar seus cidadãos a evitarem viajar para a ilha. Os ataques começaram no fim de 2016 e não há clareza ainda de quem é responsável por eles.

