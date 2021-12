EUA registram quase 4 mil mortes pela Covid-19 em 24 horas

Cerca de 4 mil mortes por covid-19 foram registradas nas últimas 24 horas nos Estados Unidos. Os dados representam um novo recorde, de acordo com a Universidade Johns Hopkins na última quarta-feira, 30.

Segundo os dados da universidade, o país teve 3.927 óbitos e 189.671 novas infecções em um dia, levando a se aproximar dos 20 milhões de casos.

O Estado de Nova York continua em primeiro lugar no maior número de mortes pela doença, com 37.868, seguido por Texas (27.895), Califórnia (25.357), Flórida (21.550) e Nova Jersey (19.109).

Em quantidade de casos de infecção, o estado mais atingido é o da Califórnia, com 2.267.290, seguido pelo Texas, com 1.759.036; Flórida, com 1.306.123; Nova York, com 998.524; e Illinois, com 955.380.

O Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington estima, a partir de modelos de previsão, que quando o presidente dos EUA, Donald Trump, deixar o poder, em 20 de janeiro, o país vai ter o total de 420 mil mortos.

A estimativa aponta ainda que, em 1º de abril, o país Estados Unidos já vai ter contabilizado 560 mil vítimas da Covid-19.

