EUA reforçam medidas de segurança por 11/9

A Casa Branca informou que determinou o reforço da segurança em instalações norte-americanas no exterior no aniversário do 11 de Setembro, e citou o ataque que matou quatro funcionários do país no ano passado em Benghazi, na Líbia.



"A equipe de segurança nacional do presidente está tomando medidas para prevenir ataques relacionados ao 11/9 e para garantir a proteção de pessoas e instalações norte-americanas fora do país", disse a Casa Branca em comunicado.



A assessora de contraterrorismo do presidente Barack Obama, Lisa Monaco, ficou encarregada de revisar medidas de segurança para o aniversário, disse a Casa Branca, referindo-se aos ataques aos Estados Unidos em 2001.



Quatro norte-americanos, incluindo o embaixador dos EUA na Líbia na época, foram mortos em um ataque contra uma representação dos Estados Unidos em Benghazi, há um ano. O governo afirmou inicialmente que o ataque ocorrera devido à escalada de protestos contra o ocidente.



Depois, no entanto, revelou-se que extremistas islâmicos haviam lançado o ataque no aniversário do 11 de Setembro. O governo viu-se obrigado a se defender, durante meses, das críticas de que autoridades deliberadamente teriam aliviado a natureza do ataque para proteger a campanha à reeleição de Obama.



A Casa Branca informou que seus primeiros relatórios sobre o caso basearam-se em informações incompletas.



"Os eventos do ano passado, a perda de quatro norte-americanos corajosos - Chris Stevens, Sean Smith, Glen Doherty e Tyrone Woods - trouxeram ao país a realidade dos desafios que enfrentamos no mundo", disse a Casa Branca.

