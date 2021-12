EUA propõem medidas para regulamentar cigarros eletrônicos

Os Estados Unidos propuseram nesta quinta-feira, 24, uma série de medidas para regulamentar a venda dos cigarros eletrônicos, também chamados de "e-cigarettes". O objetivo é proibir o consumo entre menores e exigir dos fabricantes provas de que o produto é menos prejudicial à saúde que o fumo tradicional.



A FDA (agência que regulamenta os alimentos e os medicamentos nos EUA) também defende a exigência de uma autorização do órgão para a venda do produto, cada vez mais popular entre os jovens.



Os fabricantes do cigarro eletrônico estão, até o momento, isentos da supervisão federal nos EUA, onde o "vaping" (fumar vapor eletrônico) está em moda e é cada vez mais comum em bares e casas noturnas.



A FDA abriu um período de consultas públicas de 75 dias, ao final do qual seus especialistas decidirão sobre a regulamentação, que colocaria os "e-cigarettes" sob as mesmas regras dos cigarros tradicionais.



Em outras palavras: se as propostas da FDA forem aprovadas, os fabricantes não poderão vender "e-cigarettes" a menores de 18 anos ou distribuir unidades promocionais, além da obrigação de indicar os riscos do uso do produto e sua composição, o que no momento é um mistério para o consumidor.



"As regras propostas são um novo passo em nossos esforços para conseguir livrar a próxima geração americana do cigarro", disse a ex-secretária da Saúde Kathleen Sebelius.

adblock ativo